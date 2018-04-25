default image
Из-за коронавируса закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе

Подробнее...
default image
Площадку"Евровидения-2020" переоборудовали в медцентр для больных COVID-19

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы: позднее будет разрешено открыть уличные кафе, музеи, салоны красоты

Подробнее...
default image
В Литве открылись магазины бытовых товаров и стройматериалов

Подробнее...
default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
В Литве установлено ещё 37 случаев коронавируса, общее число – 1128

Подробнее...
default image
Бэнкси создал арт-объект на тему самоизоляции

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: вновь смогут работать и часть крупных торговцев

Подробнее...
default image
В Великобритании медиков будут возить на автобусах "Гарри Поттера"

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: на коронавирус будут проверять всех, кто может парализовать Кабмин

Подробнее...
default image
Подтверждена 30-ая смерть от коронавируса в Клайпеде

Подробнее...
default image
Суд наказал жителя Вильнюса за публичное отрицание преступлений СССР

Подробнее...
default image
Европа столкнулась с проблемами со сбором урожая из-за пандемии

Подробнее...
default image
Глава Еврокомиссии назвала критерии для отмены карантинов в ЕС

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы разрешил открыть часть магазинов, мастерские по ремонту

Подробнее...
default image
Составлен рейтинг самых безопасных стран при пандемии

Подробнее...
default image
Суд оправдал Р.Паксаса, Г.Вайнаускаса, А.Ю.Забулиса

Подробнее...
default image
Apple и Google будут отслеживать контакты зараженных

Подробнее...
default image
С четверга на неделю из-за коронавируса будет закрыта Неменчине

Подробнее...
default image
В ряде европейских стран начали снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1091, Латвия – 666, Эстония – 1400

Подробнее...
default image
ЕС отдаст последние деньги на борьбу с пандемией

Подробнее...
default image
Правительство намерено немного ослабить карантинные ограничения полётов

Подробнее...
default image
Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с 1 мая

Подробнее...
default image
В связи с карантином – выплаты за простой более 114 деятелям искусства

Подробнее...
default image
Интерпол раскрыл мошенническую схему на более чем €2 млн с продажей медицинских масок

Подробнее...
default image
Кабмин решит, разрешить ли въезд в Литву более чем сотне зарубежных специалистов

Подробнее...
default image
В Гренландии впервые в мире вылечились все больные COVID-19

Подробнее...
default image
Жителям Чехии разрешили в исключительных случаях выезжать за границу

Подробнее...
default image
В Литве установлен ещё 21 случай коронавируса, общее число случаев – 1091

Подробнее...
default image
Правительство Литвы обсудит, разрешить ли открыться части магазинов, ремонтных мастерских

Подробнее...
default image
В Латвии продлены ограничения на воздушное сообщение

Подробнее...
default image
В Страсбургском суде – меньше компенсации, взысканных с Литвы

Подробнее...
default image
Столтенберг: НАТО намерена сдерживать Россию и бороться с пандемией коронавируса

Подробнее...
default image
В Литве думают разрешить работу части магазинов, мелким предприятиям услуг

Подробнее...
default image
Беларусь ратифицировала соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз

Подробнее...
default image
Большая волна проверок на коронавирус уже прошла, считает Аурелиюс Вярига

Подробнее...
default image
Г.Науседа: назначение Д.Яунишкиса на 2-й срок - знак высокого доверия

Подробнее...
default image
МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Подробнее...
default image
Аурелиюс Вярига: карантин в Литве, скорее всего, будет продлён

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

С.Сквярнялис: на коронавирус будут проверять всех, кто может парализовать Кабмин

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

На коронавирус будут проверять каждого, кто может создать угрозу работе правительства и парализовать его, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис. 

Он также реагировал на вопрос о том, как он оценивает проверку в порядке исключения советника премьера Гедрюса Сурплиса, хотя при звонке в горячую линию по номеру 1808 он не получил разрешения на анализ. 

«Правило действовало, действует и будет действовать в будущем: каждый, кто может создать риск работы правительства, то есть если из-за этого лица могло бы выпасть правительство, отдельный министр или несколько министров, то оно будет проверяться. Вы прекрасно понимаете, что если правительство станет недееспособным, или окажется в самоизоляции, либо если заболеет большинство членов правительства, жизнь государства будет парализована», – заявил на пресс-конференции С. Сквярнялис. 

Он подчеркнул, что правительство «никто не может заменить, разве что другое правительство», а министра может заменять лишь другой министр.

«Поэтому оцениваются все риски: от работника охраны до премьер-министра, если он попадает в зону риска, где можно заразиться вирусом или вызвать правительственный кризис. Всех их будут проверять», – добавил он.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига на минувшей неделе рекомендовал руководству страны еженедельно в превентивных целях проверяться на коронавирус, до этого анализ на коронавирусную инфекцию был проведен у всего кабинета министров. Еще до этой рекомендации тест был взят у премьер-министра. 

Во вторник Г. Сурплис сказал, что у него был взят анализ на коронавирус в правительстве, хотя у него не было симптомов, а при звонке на номер 1808 он не получил разрешения на анализ. Он также сказал, что не может вспомнить, когда точно был проведен анализ. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.