С.Сквярнялис: на коронавирус будут проверять всех, кто может парализовать Кабмин

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На коронавирус будут проверять каждого, кто может создать угрозу работе правительства и парализовать его, заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис.

Он также реагировал на вопрос о том, как он оценивает проверку в порядке исключения советника премьера Гедрюса Сурплиса, хотя при звонке в горячую линию по номеру 1808 он не получил разрешения на анализ.

«Правило действовало, действует и будет действовать в будущем: каждый, кто может создать риск работы правительства, то есть если из-за этого лица могло бы выпасть правительство, отдельный министр или несколько министров, то оно будет проверяться. Вы прекрасно понимаете, что если правительство станет недееспособным, или окажется в самоизоляции, либо если заболеет большинство членов правительства, жизнь государства будет парализована», – заявил на пресс-конференции С. Сквярнялис.

Он подчеркнул, что правительство «никто не может заменить, разве что другое правительство», а министра может заменять лишь другой министр.

«Поэтому оцениваются все риски: от работника охраны до премьер-министра, если он попадает в зону риска, где можно заразиться вирусом или вызвать правительственный кризис. Всех их будут проверять», – добавил он.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига на минувшей неделе рекомендовал руководству страны еженедельно в превентивных целях проверяться на коронавирус, до этого анализ на коронавирусную инфекцию был проведен у всего кабинета министров. Еще до этой рекомендации тест был взят у премьер-министра.

Во вторник Г. Сурплис сказал, что у него был взят анализ на коронавирус в правительстве, хотя у него не было симптомов, а при звонке на номер 1808 он не получил разрешения на анализ. Он также сказал, что не может вспомнить, когда точно был проведен анализ.