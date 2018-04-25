Спорт

С. Сквярнялис: национальный стадион у нас будет не в столице, а в Каунасе

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Литовский национальный стадион будет не в столице, а в Каунасе, убежден премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. По его словам, если бы проект в Вильнюсе проводился в жизнь не муниципалитетом, а правительством, стадион бы уже стоял. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что если правительство выполнит свои обязательства, то стадион в Вильнюсе будет.

«Это делает муниципалитет, так что мы не можем сделать работу за муниципалитет. Да, имеет место постоянное давление в их отношении, постоянный интерес, предоставление помощи. У нас с 2015 года не получается справиться с этим проектом. Очень жаль, досадно, не говоря уже о том, что европейские средства на это выделены не будут», – сказал премьер журналистам в среду.

«В любом случае национальный стадион у нас будет не в столице, а в Каунасе. Это факт. А столичный стадион  – все в руках муниципалитета», – добавил он.

Между тем Р. Шимашюс уверяет, что самая большая угроза для проекта национального стадиона исходит от правительства.

«Если правительство не станет это выполнять или станет выполнять «шиворот-навыворот», то это главная угроза. А по поводу реплики, что если бы проект проводило в жизнь правительство, то стадион уже стоял бы – я только хочу напомнить, что по всем документам, которые мы подписали, правительство и проводит проект в жизнь, только это проведение в жизнь такое, что премьер об этом даже не знает», – сказал BNS Р. Шимашюс.

Он также подчеркнул, что если бы правительство не приняло решение отнять европейское финансирование, то «договор уже был бы подписан и работы точно бы уже велись».

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис ранее в среду сказал, что договор о строительстве национального стадиона в Вильнюсе с победившей на конкурсе компанией Axis industries концерна Icor намечается подписать в ноябре, а до того времени будут искать новые источники финансирования.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.

BNS

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