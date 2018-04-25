С. Сквярнялис надеется, что ситуация с коронавирусом стабилизируется через 3 недели

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис выразил надежду на то, что за три недели карантина удастся стабилизировать положение с коронавирусом, а тогда – постепенно смягчить или снять часть ограничений.

«Все мы три недели должны терпеливо ждать, но я не сомневаюсь, что результат будет», – сказал глава правительства журналистам в сейме.

«Мы точно должны стабилизировать этот экспонентный рост, стабилизировать ситуацию в учреждениях здравоохранения», – добавил он.

По словам премьер-министра, через три недели, если будет результат, можно будет подумать от смягчении или отмене ограничений.

«Если мы добьёмся этого результата за три недели, сможем постепенно снять или снизить ограничения», – сказал С. Сквярнялис.

В противном случае, по словам премьера, будут ждать еще более строгие ограничения.

«Если результата не будет, единственный путь – придется еще большей закрутить гайки, но это, возможно, самый сложный и не очень хороший путь», – сказал глава правительства.

«Если мы видим, что результата нет, следует сделать так, чтобы как можно меньше было этого социального контакта», – сказал он.

Введенный правительством карантин вступает в силу в субботу и будет действовать до полуночи 29 ноября.