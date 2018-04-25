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С. Сквярнялис намерен вывести «из тени» 600-700 млн евро

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что путем ужесточения работы в строительном секторе, торговли бывшими в употреблении автомобилями и их деталями намерен собрать в бюджет дополнительные  600-700 млн евро.

«Выдвигаемые поправки о сокращении тени в таких чувствительных секторах, как строительство, повторная продажа транспортных средств или их деталей и еще некоторых услуг позволит привлечь 600-700 млн. евро», – заявил глава правительства во вторник в сейме, который начал последнюю полную очередную сессию парламента этого созыва.

«Поэтому очень нужна поддержка проектов, представленных правительством по введению идентификационной карточки строителя, реализации контроля над торговлей бывшими в употреблении автомобилями и связанных с ней мерами налоговой дисциплины, правил переработки  автомобильных отходов», – сказал премьер.

Он подвернул, что правительство вынесет на рассмотрение сейма 147 поправок к законам.   

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С. Сквярнялис утверждает, что предложения связаны с сокращением социального отчуждения, с укреплением семей, улучшением систем здравоохранения и образования, борьбы с коррупцией и теневой экономикой. Будет уделено больше внимания охране природы и защите людей. В поправках к Трудовому кодексу планируется обеспечить большую защиту людей, страдающих от тяжелых заболеваний. 

Планируется пересмотреть базовый размер должностной зарплаты бюджетников, минимальную месячную зарплату. 

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