С. Сквярнялис намерен вывести «из тени» 600-700 млн евро

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что путем ужесточения работы в строительном секторе, торговли бывшими в употреблении автомобилями и их деталями намерен собрать в бюджет дополнительные 600-700 млн евро.

«Выдвигаемые поправки о сокращении тени в таких чувствительных секторах, как строительство, повторная продажа транспортных средств или их деталей и еще некоторых услуг позволит привлечь 600-700 млн. евро», – заявил глава правительства во вторник в сейме, который начал последнюю полную очередную сессию парламента этого созыва.

«Поэтому очень нужна поддержка проектов, представленных правительством по введению идентификационной карточки строителя, реализации контроля над торговлей бывшими в употреблении автомобилями и связанных с ней мерами налоговой дисциплины, правил переработки автомобильных отходов», – сказал премьер.

Он подвернул, что правительство вынесет на рассмотрение сейма 147 поправок к законам.