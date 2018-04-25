  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
В сентяре в Литве рекордная эмиграция, но иммигрантов все еще больше

Подробнее...
default image
В России снизили возраст получения пенсий

Подробнее...
default image
В Вильнюсе встретились представители стран, создающих кибернетические силы ЕС

Подробнее...
default image
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис рассматривает возможность баллотироваться на пост спикера

Подробнее...
default image
Меркель и Зеленский обсудили встречу "нормандской четверки"

Подробнее...
default image
В Клайпедском порту завершается круизный сезон

Подробнее...
default image
Cовбез ООН обсудит операцию Турции в Сирии

Подробнее...
default image
НАТО прокомментировало турецкую операцию в Сирии

Подробнее...
default image
ЕС призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Подробнее...
default image
Министр обороны представил руководству сейма вероятную отправку военных в Сирию

Подробнее...
default image
Эрдоган объявил начало военной операции в Сирии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: нет оправданий, почему вагоны так и не адаптированы для инвалидов

Подробнее...
default image
В США вырастили тыкву весом в тонну

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Литва положительно относится в возможности продлить срок Brexit

Подробнее...
default image
Шотландец уснул в такси и проехал пол страны

Подробнее...
default image
Г.Науседа подписал закон о соцпредприятиях, предложил механизм мониторинга

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис предлагает наградить Я.Качиньского госнаградой Литвы

Подробнее...
default image
Востребованы ли на рынке труда возрастные работники?

Подробнее...
default image
«Стипендия мэра Москвы» - самым активным

Подробнее...
TOP,Новости,Общество,Транспорт

С.Сквярнялис: нет оправданий, почему вагоны так и не адаптированы для инвалидов

Фото BFL/ Рядаса Вилимаса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в среду заявил, что не видит аргументов, которые бы могли объяснить, почему в Литве поезда и перроны так и не были в срок адаптированы для людей с недугами.  

Об этом он заявил в правительстве, при рассмотрении просьбы находящейся в госуправлении железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai продлить до конца 2024 года, исключение, позволяющее не выполнять это европейское обязательство.

Если это не будет сделано, то исключение истечет в этом году. 

«Мы не услышали аргументов, почему Lietuvos gelezinkeliai это не сделала. Тема достаточно щепетильная и важная, мы опять не выполняем собственных важных обязательств», – сказал премьер на совещании.

«Я предлагаю пригласить на следующее наше совещание главу Lietuvos gelezinkeliai и представителя Форума организаций людей с недугами, и выслушать. Пусть посмотрят друг другу в глаза и объяснят, что мы еще в течение пяти лет не решим вопросов инвалидов», – сказал С. Сквернялис.

По подсчетам Lietuvos gelezinkeliai, если срок не будет продлен, то придется срочно приобрести 32 поезда с вагонами, а это обойдется государству почти в 449 тыс. евро. 

Кабмин отложит вопрос об исключении, поскольку оно предусмотрено в законе, его должен одобрить и сейм. 

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!