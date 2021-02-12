С. Сквярнялис: неучастие премьера в Совете глав ЕС — это сильный недостаток для правительства

После вступления Литвы в ЕС некоторое время на саммиты отправлялся как президент, так и премьер, но при президенте Дале Грибаускайте сложилась традиция, что в Совете глав Европы принимала участие президент.

Идея, что на саммитах ЕС президента Гитанаса Науседу заменит премьер Ингрида Шимоните в последние недели вынесли на обсуждение члены фракции Союз Отечества — христианские демократы Матас Малдейкис и Юргис Разма. Они считают, что во время пандемии на Совете доминируют вопросы, которые относятся к компетенции правительства.

Премьер И. Шимоните в ноябре в интервью BNS заявила, что «в ближайшее время не видит причины» менять формат представительства Литвы в ЕС.

На этой неделе глава правительства отметила, что ее участие во встречах СГЕ по некоторым вопросам было бы более практичным, чем участие Г. Науседы. Однако премьер-министр добавила, что не будет требовать перемен.

Советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что предложения членов фракции консерваторов об участии премьера, а не президента в СГЕ являются необоснованными как конституционно, так и с точки зрения сложившейся практики.

Она отметила, что данный вопрос искусственно поднимается после парламентских выборов во внутриполитических целях, а сложившийся порядок «работает хорошо и может работать дальше».