С.Сквярнялис: нового министра экономики, вероятно, не будет

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что новый министр экономики и инноваций, вероятно, не будет назначен, а окончательное решение будет объявлено сегодня.
«Сегодня, я надеюсь, что уже будет и окончательное решение. Но склоняемся к тому, что в этот период, скорее всего, может быть так, что нового министра и не будет», – заявил журналистам премьер после встречи с президентом Гитанасом Науседой.
Глава Кабмина сказал, что есть несколько обстоятельств, однако не комментировал их.
«Когда примем решение, прокомментируем как я, так и президент», – сказал С. Сквярнялис.
Сейчас временно должность министра экономики и инноваций занимает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
По словам Г. Науседы, Ж. Вайчюнасу «достаточно хорошо удается» совмещать обязанности в двух министерствах, поэтому при рассмотрении возможных кандидату в министры экономики, этот вариант следует сравнивать с имеющимися кандидатурами.