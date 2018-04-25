С.Сквярнялис: нового министра экономики, вероятно, не будет

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что новый министр экономики и инноваций, вероятно, не будет назначен, а окончательное решение будет объявлено сегодня.

«Сегодня, я надеюсь, что уже будет и окончательное решение. Но склоняемся к тому, что в этот период, скорее всего, может быть так, что нового министра и не будет», – заявил журналистам премьер после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Глава Кабмина сказал, что есть несколько обстоятельств, однако не комментировал их.

«Когда примем решение, прокомментируем как я, так и президент», – сказал С. Сквярнялис.

Сейчас временно должность министра экономики и инноваций занимает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По словам Г. Науседы, Ж. Вайчюнасу «достаточно хорошо удается» совмещать обязанности в двух министерствах, поэтому при рассмотрении возможных кандидату в министры экономики, этот вариант следует сравнивать с имеющимися кандидатурами.