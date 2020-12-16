С. Сквярнялис о новых карантинных ограничениях: такой легкий хаос

На заседании в понедельник министр здравоохранения Арунас Дулькис сделал представление о продлении карантина. Премьер И. Шимоните признала, что воскресное решение правительства было принято без соблюдения процедур, согласно которым такое представление обязательно.

По словам экс-премьера, если оценивать ограничения передвижения, имевшие место в пасхальные выходные весной, реализовать введенные новым кабмином ограничения о передвижении между самоуправлениями будет трудно.

В Литве со среды закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми, нельзя предоставлять контактные услуги продолжительностью более 15 минут.

Запрещен выезд из своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, для получения необходимой медицинской помощи или в принадлежащий человеку дом в другом самоуправлении.

Карантин в Литве введен до 31 января.