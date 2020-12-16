С. Сквярнялис о новых карантинных ограничениях: такой легкий хаос

Экс-премьер Литвы, член сейма Саулюс Сквярнялис говорит, что правительство Ингриды Шимоните принимает решения об управлении коронавирусом хаотически.
«Такой легкий хаос — ограничения меняются, видите, и суток не прошло (…). Думаю, что хаос никому не нужен, а в эти дни хаос довольно большой», — сказал С. Сквярнялис.
Правительство в воскресенье ужесточило карантин, однако в понедельник и вторник внесло некоторые уточнения относительно ограничений торговли, передвижения, встреч людей на открытом воздухе, а также предоставления правовых услуг, услуг красоты, гостиничных услуг.
На заседании в понедельник министр здравоохранения Арунас Дулькис сделал представление о продлении карантина. Премьер И. Шимоните признала, что воскресное решение правительства было принято без соблюдения процедур, согласно которым такое представление обязательно.
По словам экс-премьера, если оценивать ограничения передвижения, имевшие место в пасхальные выходные весной, реализовать введенные новым кабмином ограничения о передвижении между самоуправлениями будет трудно.
В Литве со среды закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми, нельзя предоставлять контактные услуги продолжительностью более 15 минут.
Запрещен выезд из своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, для получения необходимой медицинской помощи или в принадлежащий человеку дом в другом самоуправлении.
Карантин в Литве введен до 31 января.