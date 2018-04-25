С.Сквярнялис обещает находящимся в простое выплатить субсидии в размере 100% ММЗ

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Правительство готовит пакет дополнительной социальной помощи гражданам и работодателям, сообщил премьер Саулюс Сквярнялис.

Пакет предусматривает субсидии в размере минимальной зарплаты временно неработающим, а тем, кто потерял работу, полгода будет выплачиваться пособие по трудоустройству в размере 200 евро, единовременную выплату такого же размера получат получатели различных пенсий и пособий.

С. Сквярнялис сообщил о предложениях, что в первые два месяца государство компенсирует всю (100 %) заработную плату работника в простое, но не более минимальной месячной заработной платы (607 евро, или 437 евро на руки), а затем полгода те, кто возвращается из простоя, получат субсидию в размере не менее 50 % от зарплаты.

Кроме того, 50 % субсидии будут выплачиваться и тем, у кого ранее не было работы.

Планируется, что этим инструментом помощи воспользуются 210 тыс. работников, на него будет выделено 380 млн евро.

В то же время самозанятые смогут воспользоваться местными инициативами по трудоустройству без применения 50% гарантии, помощь получат и лица трудоспособного возраста с инвалидностью. Для этого будет выделено 5,6 млн евро.

Лишившимся работы, которых, по данным С. Сквярнялиса может быть около 200 тыс., в течение полугода планируется выплачивать 200 евро пособия для поддержки в трудоустройстве.

Также в два раза увеличиваются средства на профобучение — на это будет выделено 10 млн евро.

Почти 910 тыс. человек, получающих пенсии по старости, сиротству, потере кормильца, по выслуге лет, также компенсации за особые условия труда и разные пособия, получат единовременную выплату в размере 200 евро. На это выделено 182 млн. евро.

По словам премьера, посредством различных инструментов помощи планируется оказать помощь 1,4 миллионов граждан.