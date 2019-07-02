С. Сквярнялис оборудует на крыше своего дома солнечную батарею

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис воспользовался финансовой помощью Евросоюза (ЕС) и оборудует на крыше своего дома в Вильнюсском районе солнечную батарею, сообщил новостной портал tv3.lt.

«Премьер-министр купил себе элементы солнечной батареи, которые монтируются на крыше, воспользовавшись предназначенным для населения механизмом ЕС «Для оборудования установок по выработке электроэнергии из обновляющихся источников». Вся информация, предоставить которую обязывают законы, отражена в декларации», – указал в переданном портале комментарии советник премьера Скирмантас Малинаускас.

Премьер-министр декларировал, что в начале июня составил письменный договор с компанией Staltika на оборудование солнечной фотоэлектрической батареи. Эти работы обойдутся С. Сквярнялису в 8185 евро.

Телеканал Lietuvos rytas сообщил, что из-за работ на кровле дома С. Сквярнялис с семьей временно переехал в резиденцию главы правительства в Турнишкес.