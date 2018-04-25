С.Сквярнялис: общая задача Литвы и Польши — укрепление отношений между ЕС и США

Встреча Саулюса Сквярнялиса и Матеуша Моравецкого в Вильнюсе/ Фото Saulius Skvernelis/ twitter.com

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что у Литвы и Польши имеется общая задача — чтобы Европейский союз (ЕС) вкладывать больше средств в укрепление трансатлантических связей.

Поздравляя Польшу по случаю 101-й годовщины независимости, премьер-министр заявил, что он был рад «активизации межправительственного политического, экономического и культурного сотрудничества в прошлом году», и выразил свою готовность продолжать его укрепление.

«Стремление к созданию сильного и единого Европейского союза, который вкладывает больше средств в укрепление трансатлантических связей, остаётся общей задачей для Литвы и Польши», — сказал Сквярнялис в своём поздравительном письме.