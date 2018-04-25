С.Сквярнялис обвиняет LRT в публикации лжи о его неучастии в событиях 13 января 1991 года

«В ночь на 13 января я был с тысячами людей у парламента. Тем вечером я приехал в Вильнюс из Мариямполе автобусом, который был специально предназначен для доставки людей для защиты нашего государства. Нас привезли как раз к нынешнему зданию Радио и телевидения Литвы. Там остался автобус и личные вещи. С другом мы пошли к сейму, где дежурили до самого утра. Автобус с вещами был использован как баррикада», – написал в социальной сети «Фейсбук» премьер.

Публикацию комментария С. Сквярнялис назвал стремлением национального транслятора унизить его лично, а также немалую часть жителей Литвы «расколоть, брызгая ненавистью и ложью».

Р. Богданас в своем комментарии утверждал, что С. Сквярнялис и во время советской агрессии заботился лишь о своем личном будущем.

«Биографию каждого политика украсило бы предложение о его хоть каком-то вкладе во благо возрождающейся Литвы. Скромность в данном случае не украшает, поскольку рейтинги политиков выдвигают и рейтинги же их приканчивают», – сказал обозреватель.

«К сожалению С. Сквярнялис в то время решал лишь вопрос своего личного будущего – из по его словам от изучения «сухой» физики он переходил в науку более предметного автохозяйства. Мне кажется, что и сегодня он такой же человек, которого заботит лишь его личное будущее. Если господин Саулюс сидит в желаемой повозке, то не важно, по какому пути катится государство – возрождения, или во беспорядков. Важно, чтобы его дорога была асфальтирована» – заявил он.

Представитель по связям LRT Йовита Базявичене утверждает, что этот комментарий подготовлен не журналистом LRT, она назвала его мнение обозревателя.

«Общественный транслятор LRT всегда стремится предоставить не предвзятую, проверенную информацию и выдвигает самые высокие стандарты качества и этики журналисткой работы. Мы хотим обратит внимание на то, что упомянутый комментарий не подготовлен журналистами LRT. Это мнение, высказанное независимым политическим обозревателем Рамунасом Богданасом» – отметила представитель LRT в присланном BNS комментарии.

Она также добавила, что опубликованный на портале комментарий после реакции премьера в «Фейсбуке» был дополнен позицией С. Сквярнялиса.

Между тем, Р. Богданас сказал, что предположение о неучастии С. Сквярнялиса в январских событиях он сделал после знакомства с официальной биографией С. Сквярнялиса.