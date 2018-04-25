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С. Сквярнялис: останавливать экономику из-за второй волны коронавируса не планируется

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Если в Литве будет вторая волна коронавируса, то экономика или ее отдельные секторы не будут остановлены, приоритет будет отдан мерам защиты, а не запретам, сообщил премьер С. Сквярнялис.

«Хочу сразу ясно заявить, что при появлении второй волны коронавируса мы не планируем остановку всей экономики или ее отдельных секторов», — написал премьер в фейсбуке.

«В новой реальности мы пойдем по пути «безопасной активности», что означает ношение масок, дезинфекцию, безопасное расстояние и другие средства, которые мы предусмотрели в стратегии по управлению коронавирусным кризисом», — написал премьер.

По словам С. Сквярнялиса, приоритет будет отдан максимальному использованию средств защиты, а не введению ограничений.

«Мы будем наблюдать за эпидемиологическими показателями и при необходимости будем принимать решения в отдельных самоуправлениях и секторах. Конечно, если ситуация будет меняться драматично, и это будет необходимо, возможны ограничения, но я надеюсь, что они не будут нужны».

Премьер утверждает, что растущее количество заражений вызывает тревогу, поэтому призывает жителей более ответственно отнестись к ситуации и соблюдать рекомендации, правильно носить средства защиты и соблюдать правила гигиены.

Также С. Сквярнялис призвал без необходимости не собираться на мероприятия, праздники и другие торжества, а также сообщил, что в ближайшие выходные, когда в Литве будет проходить день Успения Девы Марии определенные службы будут работать активнее. 

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