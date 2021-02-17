С. Сквярнялис: по поводу электроэнергии с БелАЭС пока одни домыслы

«Этого было невозможно знать, были приняты все решения, чтобы этого не было, и жаль, что не удалось подписать эту методику между тремя странами Балтии», — сказал С. Сквярнялис.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис начал переговоры с Латвией, чтобы попытаться убедить, что через Рижскую биржу в странах Балтии вместе с российской электроэнергией идет торговля и белорусской электроэнергией. Он надеется в ближайшее время встретиться с министром экономики Латвиии Янисом Витенбергсом и обсудить данные и совместные действия.

Министр ранее говорил, что Литва уже заплатила за выработнную на БелАЭС электроэнергию около 4 млн евро, а за год эта сумма составит 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией и в дальнейшем будет вестись в таком объеме.

Государственная служба регулирования энергетики и оператор продажи электроэнергии Litgrid в минувшую среду сообщили, что в январе, когда БелАЭС начала коммерческую выработку электроэнергии, объемы торговли электроэнергией с Россией, за исключением Калининградской области, возросли в 3,5 раза.