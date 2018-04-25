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TOP,Выборы,Новости,Политика

С.Сквярнялис пока не знает, возглавит ли список «аграриев»

  • Фото BFL/Миндаугаса Кульбиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») возглавить партийный список на предстоящих осенью парламентских выборах. 

Премьер также подчеркнул, что, если решится участвовать в политике, то будет делать это вместе с ЛСКЗ. 

«Сегодня я не могут дать ответ. Я упоминал: если вообще решу участвовать в политике далее, то буду делать это вместе с ЛСКЗ», – написал С. Сквярнялис в социальной сети «Фейсбук».

«Важно видеть, какой будет предвыборная программа партии, какими будут основные цели и обязательства перед жителями Литвы, в итоге какие люди пойдут реализовывать эти цели», – добавил он.

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С. Сквярнялис выразил благодарность за предложение возглавить партийный список, по его словам, «это оценка всей четырехлетней работы правительства».  

Возглавить список кандидатов ЛСКЗ в сейм первым номером предложил С. Сквярнялису в пятницу лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис. 

«Если С. Сквярнялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг», – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета партии. 

Выборы в сейм состоятся 11 октября.

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