С.Сквярнялис пока не знает, возглавит ли список «аграриев»

Фото BFL/Миндаугаса Кульбиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис пока не может дать ответ на вопрос о том, примет ли он приглашение Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») возглавить партийный список на предстоящих осенью парламентских выборах.

Премьер также подчеркнул, что, если решится участвовать в политике, то будет делать это вместе с ЛСКЗ.

«Сегодня я не могут дать ответ. Я упоминал: если вообще решу участвовать в политике далее, то буду делать это вместе с ЛСКЗ», – написал С. Сквярнялис в социальной сети «Фейсбук».

«Важно видеть, какой будет предвыборная программа партии, какими будут основные цели и обязательства перед жителями Литвы, в итоге какие люди пойдут реализовывать эти цели», – добавил он.