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С.Сквярнялис: получена еще одна партия средств защиты для врачей из Китая

Фото из открытых источников

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что была получена очередная партия средств защиты для врачей из Китая.

«Обеспечение продолжается. Только что приземлился еще один рейс в Каунасе из Китая. Более 2000 коробок, в которых одноразовая медицинская одежда и одноразовые хирургические маски», — заявил в субботу С. Сквярнялис.

Правительство заказало из Китая 1,8 миллиона респираторов, 5,7 миллиона масок для лица, 1,8 миллиона одноразовых шапочек, 0,8 миллиона очков, 1,8 миллиона одноразовых халатов, более 1 миллиона защитных комбинезонов с капюшонами, 15 миллионов одноразовых перчаток, 3,6 миллионов бахил. На покупку этих средств было выделено 24 миллиона евро.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в пятницу подтвердил, что некоторые респираторы, полученные из Китая на прошлой неделе, были бракованными, но они будут заменены бесплатно.

Ученые из Каунасского технологического университета, которые осматривали респираторы, полученные из Китая в прошлую субботу, обнаружили, что они недостаточно хорошо сидят, а лицо остается не полностью покрытым, поэтому «возможное загрязнение» может проникать через щели.

А.Вярига сказал, что эти респираторы можно использовать как медицинские маски.

Также в субботу в Литву прибыла первая партия средств защиты для врачей из Китая по железной дороге.

300 тысяч медицинских масок были доставлены в одном контейнере. Груз достиг Литвы в течение 9 дней после отбытия из Китая. Заботились о доставке груза Литовские железные дороги.

Информация ЛК по сообщению BNS

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