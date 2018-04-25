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TOP,Новости,Общество

С.Сквярнялис: поминального обеда не будет!

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник и вторник не смог работать из-за повышения температуры и планирует вернуться к работе в среду.

Сквярнялис сообщил в социальной сети во вторник, что повышение температуры потребовало сделать некоторые анализы, чтобы определить, не является ли это инфекцией.

«Мне потребовалось несколько дней, чтобы побыть в изоляции, были проведены необходимые исследования, которые показали, что все в порядке. Инфекций нет, а повышение температуры было просто реакцией организма на химиотерапевтические препараты », — написал Сквярнялис.

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«Я вернусь на работу завтра!» — добавил он.

Премьер-министр благодарит за искреннюю заботу о его здоровье, но также подчеркнул, что из-за его отсутствия некоторые политики начали распространять слухи о его якобы тяжелом состоянии.

«Отдельное слово «коллегам» политикам, которые говоря о моем состоянии иронизируют, что «незаменимых целое кладбище» и распускают в Сейме сплетни, что премьеру лечение не помогает. Я должен их разочаровать: траурного обеда не будет. Придется подкрепиться по другому поводу и на другом мероприятии», — написал он.

«Очевидно, не всем дано понятие об этике, порядочности и в конечном счете, элементарной, простой человечности. Мы все имеем право на временную нетрудоспособность, независимо от того, какой болезнью страдаем », — сказал Сквярнялис.

В конце августа С.Сквернялис заявил, что у него лимфома, и потому в течение нескольких дней не сможет во время лечения быть на работе.

Он проходит химиотерапию и иммунотерапию.

Поскольку премьер почувствовал себя плохо, то в понедельник он тоже не работал и отменил запланированную встречу в Вильнюсе с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг.

Президент Гитанас Науседа своим декретом разрешил главе правительства в случае необходимости отсутствовать на работе до 8 ноября.

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