С.Сквярнялис: поминального обеда не будет!

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник и вторник не смог работать из-за повышения температуры и планирует вернуться к работе в среду.

Сквярнялис сообщил в социальной сети во вторник, что повышение температуры потребовало сделать некоторые анализы, чтобы определить, не является ли это инфекцией.

«Мне потребовалось несколько дней, чтобы побыть в изоляции, были проведены необходимые исследования, которые показали, что все в порядке. Инфекций нет, а повышение температуры было просто реакцией организма на химиотерапевтические препараты », — написал Сквярнялис.