С. Сквярнялис: похоже, что в ближайшее время в сейме не будет лидера оппозиции

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В ближайшее время, скорее всего, не будет достигнута договоренность о лидере оппозиции, заявил завершающий срок полномочий премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«У нас, видимо, это первый такой случай в истории парламентаризма, когда крупнейшая оппозиционная партия никем не представлена. Попытки говорить, что вот, у нее будет лидер оппозиции — это опять интриги и ложь, прекрасно зная, и председатель сейма прекрасно это знает, что у фракции аграгиев и зеленых нет столько членов сейма, чтобы она могла иметь лидера оппозиции», — сказал премьер в среду на пресс-конференции.

Так он отреагировал на заявления председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен, что после того, как в правление сеймы выбрали меньше представителей оппозиционных фракций Союз аграриев и зеленых Литвы может делегировать в правление лидера оппозиции, избранного от этой партии.