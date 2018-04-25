С. Сквярнялис: похоже, что в ближайшее время в сейме не будет лидера оппозиции

В ближайшее время, скорее всего, не будет достигнута договоренность о лидере оппозиции, заявил завершающий срок полномочий премьер-министр Саулюс Сквярнялис.
«У нас, видимо, это первый такой случай в истории парламентаризма, когда крупнейшая оппозиционная партия никем не представлена. Попытки говорить, что вот, у нее будет лидер оппозиции — это опять интриги и ложь, прекрасно зная, и председатель сейма прекрасно это знает, что у фракции аграгиев и зеленых нет столько членов сейма, чтобы она могла иметь лидера оппозиции», — сказал премьер в среду на пресс-конференции.
Так он отреагировал на заявления председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен, что после того, как в правление сеймы выбрали меньше представителей оппозиционных фракций Союз аграриев и зеленых Литвы может делегировать в правление лидера оппозиции, избранного от этой партии.
По уставу сейма, если к оппозиционной фракции или коалиции таких фракций принадлежит более половины членов сейма из числа меньшинства, то староста такой фракции или глава коалиции называется лидером оппозиции. У такого лидера есть дополнительные права, он входит в правление сейма.
Однако две другие оппозиционные фракции не спешат подписывать договоренности о коалиции.
Пока самая крупная оппозиционная фракция остается без представителя в правлении сейма.