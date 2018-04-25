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TOP,Новости,Политика

С.Сквярнялис поздравил Б.Нетаньяху со вступлением в должность премьера

Фото lrv.lt

В понедельник литовский премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис поздравил Беньямина Нетаньяху с началом выполнения обязанностей главы израильского правительства. 

С формированием нового правительства глава Кабмина Литвы также поздравил и Бенни Ганца, который переймет должность главы правительства единства через полтора года. 

«Я рад, что мы сможем продолжить сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке. Верю, что при вашем дальнейшем руководстве будет обеспечиваться активный, тесный и динамичный диалог между нашими государствами и их жителями», – отметил С. Сквярнялис в поздравлении. 

В нем литовский премьер также подчеркнул, что «литовское правительство и далее будет надежным партнером, будет тесно работать вместе с вами и вашим правительством для достижения общих целей во благо наших народов».  

В воскресенье в изираильском парламенте дало присягу новое правительство единства, которое возглавит премьер Б. Нетаньяху и его бывший противник Б. Ганц. Таким образом в страна вышла из политичекого тупика, длившегося более 500 дней. 

В мае ветеран правого крыла Б. Нетаньяху и центрист, бывший командующий вооруженными силами Б. Ганц договорились о коалиционном правительстве. Б. Ганц стал премьером, который дал присягу, позднее он поменяется местами с Б. Нетаньяху. 

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