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С.Сквярнялис : правительство сбалансирует бюджет

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

После того, как сейм Литвы отклонил часть предложений правительства по налогам, премьер Саулюс Сквернялис говорит, что после доработки кабмином бюджет будет сбалансированным, фискальная дисциплина будет соблюдена.

Премьер-министр заявил, что кабмин не поступит так, как правительство Гедиминаса Киркиласа, которое подверглось критике за слишком большие траты перед кризисом 2009 года.

«Представленный государственный бюджет сбалансированный, ответственно соблюден закон о фискальной дисциплине. Вчера сейм сократил доходную часть госбюджета, теперь нужно сократить расходную часть», – сказал в среду журналистам С. Сквернялис.

«У нас две недели, законопроекты будут рассматриваться в сейме, в комитетах, и мы посмотрим, какой у нас будет баланс. Когда проект бюджета будет вноситься повторно, мы представим строго сбалансированный бюджет, потому что это правительство не поступит так, как сделало правительство Г. Киркиласа, и не оставит государство в финансовой катастрофе», – сказал он.

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