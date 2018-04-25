С. Сквярнялис предлагает начать обсуждение введения 2,5 выходных дней в неделю

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис предлагает начать дискуссии о введении двух с половиной выходных дней в неделю, чтобы увеличить эффективность труда и стимулировать потребление.

„Я бы хотел, чтобы начались такие дискуссии в нашем обществе, особенно среди тех работников, которые испытывают на работе сильное психологическое давление, например, медики, социальные работники», — заявил в четверг в сейме премьер.

Также он добавил: «Настоящая дискуссия может начаться, и в усилении эффективности работы (дополнительные) полдня отдыха могли бы поспособствовать. Сама работа могла бы стать эффективной, а в отдельных секторах государство могло бы принять на работу больше людей“.