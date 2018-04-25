С.Сквярнялис предлагает наградить Я.Качиньского госнаградой Литвы

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис предложил наградить лидера правящих польских консерваторов Ярослава Качиньского одной из высших наград Литовского государства – Большим крестом Ордена Витаутаса Великого.
В среду правительство одобрило это предложение за четыре дня до парламентских выборов в Польше.
Окончательное решение о награждении примет президент Гитанас Науседа.
С. Сквернялис предлагает вручить третью по степени важности награду Литвы польскому политику за «особые заслуги в развитии литовско-польских межгосударственных отношений и активную деятельность, а также укрепление многовековой дружбы между обоими народами и многолетнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры военной и энергетической безопасности».
На заседании правительства С. Сквернялис назвал Я. Качиньского «настоящим другом Литовской Республики, вклад которого в хорошие отношения, несомненно, велик».
«Это один из людей, которые действительно заслужили такую награду», – сказал премьер.
В воскресенье в Польше состоятся парламентские выборы. Возглавляемая Я. Качиньским партия «Право и справедливость» пока лидирует в опросах общественного мнения, достаточно твердо опережая центристскую Гражданскую коалицию.
С. Сквернялис встречался с Я. Качиньским как до того, как стал премьером в 2016 году, так и занимая эту должность.
С Я. Качиньским встретился и президент Литвы Гитанас Науседа, когда в июне этого года посетил с первым зарубежным визитом Польшу.
«Право и справедливость» находится во власти в Польше с 2015 года, сторонники партии хвалят осуществляемую ею щедрую социальную политику, партия пользуется значительной поддержкой Церкви. Критики либеральных взглядов осуждают Я. Качиньского за высказывания о гомосексуалистах и беженцах.BNS
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