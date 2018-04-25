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С.Сквярнялис предлагает наградить Я.Качиньского госнаградой Литвы

Фото lrv.lt

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис предложил наградить лидера правящих польских консерваторов Ярослава Качиньского одной из высших наград Литовского государства – Большим крестом Ордена Витаутаса Великого. 

В среду правительство одобрило это предложение за четыре дня до парламентских выборов в Польше.

Окончательное решение о награждении примет президент Гитанас Науседа. 

С. Сквернялис предлагает вручить третью по степени важности награду Литвы польскому политику за «особые заслуги в развитии литовско-польских межгосударственных отношений и активную деятельность, а также укрепление многовековой дружбы между обоими народами и многолетнюю поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры военной и энергетической безопасности». 

На заседании правительства С. Сквернялис назвал Я. Качиньского «настоящим другом Литовской Республики, вклад которого в хорошие отношения, несомненно, велик». 

«Это один из людей, которые действительно заслужили такую награду», – сказал премьер.

В воскресенье в Польше состоятся парламентские выборы. Возглавляемая Я. Качиньским партия «Право и справедливость» пока лидирует в опросах общественного мнения, достаточно твердо опережая центристскую Гражданскую коалицию. 

С. Сквернялис встречался с Я. Качиньским как до того, как стал премьером в 2016 году, так и занимая эту должность. 

С Я. Качиньским встретился и президент Литвы Гитанас Науседа, когда в июне этого года посетил с первым зарубежным визитом Польшу. 

«Право и справедливость» находится во власти в Польше с 2015 года, сторонники партии хвалят осуществляемую ею щедрую социальную политику, партия пользуется значительной поддержкой Церкви. Критики либеральных взглядов осуждают Я. Качиньского за высказывания о гомосексуалистах и беженцах. 

BNS
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