С.Сквярнялис: решение Р.Карбаускиса отказаться от мандата сейма – смелое и принципиальное

Решение лидера «аграриев» Рамунаса Карбаускиса об уходе из сейма является смелым и принципиальным, заявил завершающий срок полномочий премьер, член фракции «аграриев» Саулюс Сквярнялис.
«Понимаю и уважаю решение Рамунаса Карбаускиса об уходе из сейма. Это смелое и принципиальное решение», — написал в фейсбуке С. Сквярнялис.
Он утверждает, что это сигнал правящим, что «существуют границы, переходить которые в демократическом государстве нельзя никому».
По мнению С. Сквярнялиса, существует стремление вытеснить Союз аграриев и зеленых Литвы из всех парламентских форматов, а слова председателя сейма Виктории Чмилите-Нельсен об уважении и диалоге были «только красиво упакованной ложью».
«Мы искренне извиняемся перед избирателями, что поверили в него и поддержали его кандидатуру. Сегодня ясно, что мы должны искать альтернативные пути для полноценного представления избирателей», — написал С. Сквярнялис.
Он считает, что фракция будет использовать все доступные средства парламентского контроля и надзора и обещает лично объединить оппозицию в этом деле.
«Пока я всё еще должен выполнять обязанности премьер-министра. Однако хочу как можно быстрее передать их новому премьеру и включиться в работу парламента. Буду активным и приму роль лидера в сейме. Буду объединять оппозицию и не допущу, чтобы нарушались базовые демократические принципы», — пишет С. Сквярнялис.
На этой неделе сейм отклонил кандидатуру А. Норкене в вице-председатели сейма, а все остальные вице-председатели были утверждены.