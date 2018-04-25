С.Сквярнялис: решение Р.Карбаускиса отказаться от мандата сейма – смелое и принципиальное

По мнению С. Сквярнялиса, существует стремление вытеснить Союз аграриев и зеленых Литвы из всех парламентских форматов, а слова председателя сейма Виктории Чмилите-Нельсен об уважении и диалоге были «только красиво упакованной ложью».

«Мы искренне извиняемся перед избирателями, что поверили в него и поддержали его кандидатуру. Сегодня ясно, что мы должны искать альтернативные пути для полноценного представления избирателей», — написал С. Сквярнялис.

Он считает, что фракция будет использовать все доступные средства парламентского контроля и надзора и обещает лично объединить оппозицию в этом деле.

«Пока я всё еще должен выполнять обязанности премьер-министра. Однако хочу как можно быстрее передать их новому премьеру и включиться в работу парламента. Буду активным и приму роль лидера в сейме. Буду объединять оппозицию и не допущу, чтобы нарушались базовые демократические принципы», — пишет С. Сквярнялис.

На этой неделе сейм отклонил кандидатуру А. Норкене в вице-председатели сейма, а все остальные вице-председатели были утверждены.