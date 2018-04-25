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С.Сквярнялис с коллегами из стран Балтии обсудит ситуацию в Беларуси и коронавирус

Фото lrv.lt

Премьер Саулюс Сквярнялис в пятницу в Эстонии обудит с коллегами из стран Балтии ситуацию в Беларуси.

На традиционной неформальной встрече глав правительств Литвы, Латвии и Эстонии в Тарту также планируется обсудить общие меры против распространения коронавируса, информировал BNS пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

«Темы, конечно, диктуют события последних дней, поэтому, конечно, будет обсуждаться ситуация в Беларуси, будет обсуждаться коронавирусная пандемия, меры в масштабе стран Балтии», — заявил Т. Бержинскас.

Кроме того, планируется обсудить общие энергопроекты и другие вопросы региональной повестки.

Литва предлагает Евросоюзу ввести санкции в отношении представителей белорусских властей, ответственных за примерение силы против протестующих и фальсификацию выборов.

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