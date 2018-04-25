С.Сквярнялис считает реальным открытие границ Балтийских стран и Польши

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Первыми могут открыться государственные границы между Балтийскими странами и Польшей, заявил литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

«Я вижу реальную возможность открытия Балтийского региона, плюс, также есть вероятность, что Польская Республика также могла бы присоединиться», – сказал во вторник в сейме журналистам глава правительства.

По его словам, рассмотреть такую возможность позволяет сходная ситуация с коронавирусом во всех четырех странах.

«Поскольку наша ситуация в трех Балтийских странах и в Польше сходная, сходные средства применяются по управлению кризисом, и действительно это реально. Сегодня мне сложно предлагать правительству принимать решение, если говорить о свободном передвижение в те страны, в которых не применялись подобные меры и где кривая заражений, смертности в разы выше, чем в Литве», – сказал С. Сквярнялис.

По его словам, такую возможность в понедельник он обсуждал с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

Литовский премьер утверждает, что реакция Польши на это предложение было положительной.

С. Сквярнялис надеется, что в среду об открытии границ удастся договориться и с главами правительств Латвии и Эстонии.

«В среду будет виртуальная встреча с коллегами из Латвии и Эстонии, тогда, очевидно, точно будет принято решение относительно наших трех государств», – сказал он.

«Польша также склонна рассмотреть этот вопрос, к тому же определенный облегченный режим уже появился с субботы, и вероятно, что правительство в среду на это отзовется, прежде всего, на облегчении передвижения работающих лиц между Литвой и Польшей, Литвой и Латвией и не применении обязательного карантина в течение 14 дней», – сказал С. Сквярнялис.

Премьер утверждает, что облегченное передвижение и для бизнеса, и для физических лиц будет означать пересечение границ без ограничений и не применение обязательного карантина в течение 14 дней.

«Да, как сегодня мы передвигаемся внутри страны, мы сможем на таких же принципах передвигаться между Балтийскими странами, и точно также не будет ограничений для бизнеса, при экспорте товаров или при работе в зарубежных странах», – пояснил С. Сквярнялис.

Он утверждает, что можно будет ездить в эти страны и с целями туризма и отдыха.

Литва и другие государства региона в середине марта восстановили пограничный контроль и запретили въезд иностранцам, чтобы замедлить распространение коронавируса.