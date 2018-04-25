С.Сквярнялис: сокращение уровня бедности настраивает оптимистично

Фото BFL/Томаса Лукшиса

После того, как Департамент статистики сообщил, что в прошлом году в Литве сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что такая тенденция настраивает оптимистично, однако, по его словам, следует искать новые меры для дальнейшего сокращения бедности.

«Тенденции настраивают оптимистично, но мы обязаны и далее искать новые средства для того, чтобы ориентироваться на наиболее уязвимых членов общества», – написал премьер в среду в социальной сети «Фейсбук».

«Были коллеги, которые называли наши меры, социально ориентированные, как на детей, так и на пожилых людей, популистскими, сомневались в их ценности в деле сокращения бедности в стране. Я никогда не соглашался и не соглашусь с такими оценками», – добавил премьер, находящийся в отпуске.

По данным Департамента статистики, в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного из не превышали 251 евро в месяц, а семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро.

Между тем, в прошлом году ниже уровня риска черты бедности в прошлом году проживали около 576 тыс. человек – этот показатель в прошлом году составил 20,6% – за год он сократился на 2,3 пункта.