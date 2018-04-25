С. Сквярнялис: у госслужащих должно быть больше влияния на госпредприятиях

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После президентского вето на поправки к законам, предусматривающие сформирование правления Дирекции автомобильных дорог из большинства государственных служащих, премьер Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что у госслужащих должно быть больше влияния на государственных и муниципальных предприятиях.

«Да, без сомнения, потому что у государства должно быть хотя бы какое-то влияние, если говорить о государственных предприятиях и предприятиях самоуправлений (…) Это не обязательно должно быть абсолютное большинство, но до 50%, я думаю, в этом ничего плохого нет», — сказал премьер во вторник журналистам в сейме.

Правящие надеются, что сейм на этой неделе не поддержит вето Гитанаса Науседы — глава государства высказался против того, чтобы большинство в правлениях госпредприятий составляли госслужащие.

Оппозиция говорит, что сформированные по такому принципу правления не только будут противоречить обязательствам Литвы перед Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но и не будут устраивать государственные институции, так как нет работников, желающих работать в правлениях.

Между тем правящие предлагают изменить порядок формирования не только правления Дирекции автодорог, но и правлений других государственных и муниципальных предприятий — в сейме рассматриваются соответствующме поправки к Закону о государственных и муниципальных предприятиях.

Сейчас этот закон предусматривает, что в правления должны назначаться не только госслужащие, но и независимые члены — они должны составлять хотя бы половину членов правления, а представители работников должны составлять как минимум одну пятую.