С.Сквярнялис: у компаний есть возможность отложить налоговые обязательства

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Поскольку часть бизнеса подсчитывает убытки от коронавируса, литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что есть возможность переноса уплаты налогов, однако каждое предприятие будет оцениваться индивидуально.

Он также подчеркнул, что государство не готовится предоставлять субсидии бизнесу.

«Мы можем сказать, что если кто-то думает, что государство начнет раздавать субсидии или поддерживать, и подменять потребителей, когда государство становится потребителем, то такого точно не будет, но в отношении отдельных отраслей идут переговоры, (…) выявляются риски и рассматривается, как можно облегчить бремя», – сказал премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Если возникнет проблема безработицы, мы также к этому готовы, если возникнут проблемы у компаний с выполнением налоговых обязательств, то могу подчеркнуть очень ответственно, что Государственная налоговая инспекция будет подходить к каждому случаю индивидуально, со всеми возможными правовыми мерами – возможностью отложить обязательства, распределения графика, точно не будет так, как в ситуации с компанией, которая из-за коронавируса сталкивается с экономическими трудностями, санкциями, неудобствами или преследованием», – добавил он.