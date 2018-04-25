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С.Сквярнялис: учебный год остановлен не будет, полёты и паромное сообщение прекращаются

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Учебный год в Литве остановлен не будет, а решения по экзаменам на аттестат зрелости будут приняты через две недели, заявил в понедельник премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

Премьер признал, что «старт удалённого обучения не был идеальным», однако призвал министерство и учебные учреждения ликвидировать недостатки.

«(…) Учебный год остановлен не будет. Что касается экзаменов на аттестат зрелости — в течение двух недель министерству поручено сформулировать конкретные предложения, тогда будут и решения», — написал С. Сквярнялис в фейсбуке.

Школы в Литве закрыты с 16 марта, когда был введён карантин, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Сначала было объявлено о двухнедельных каникулах, а с понедельника началось обучение на удалённой основе.

В понедельник утром, с началом удаленного обучения, электронные обучающие платформы не выдержали нагрузку, а министр образования Альгирдас Монкявичюс в интервью для радио заявил, что рассматривается возможность завершить учебный год.

С. Сквярнялис также заявил, что в ближайшие дни будут приняты решения прекратить полёты и паромное сообщение, которые осуществлялись с целью возвращения граждан Литвы.

«Больше рисковать мы не вправе. Особенно с возвращением людей из стран, которые сегодня являются самыми что ни на есть очагами вируса», — добавил премьер.

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