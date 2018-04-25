С.Сквярнялис: в этом году встретим Пасху дома, если хотим дождаться следующей

Nuotrauka BFL/ Tomas Lukšys

В связи с тем, что правительство продлило карантин до 13 апреля, премьер-министр Саулюс Сквярнялис призывает Пасху встретить дома, если мы хотим праздновать ее со своими близкими и в следующем году.

«Если мы хотим праздновать Пасху с нашими близкими в следующем году и через пять лет, пусть эта Пасха будет другой — дома, с нашими близкими, с членами нашей семьи, не разъезжая по Литве. Потому что иначе у нас может не быть следующей Пасхи », — сказал Сквярнялис журналистам в правительстве.

Сквярнялис подчеркивает, что, когда бушует коронавирус, ритуалы верующих тоже изменились, священники католической церкви проводят мессы без верующих, так должно быть и на Пасху.

«Я думаю, что будет проведена месса без людей, которая будет транслироваться. Мы должны быть терпимыми, думать о наших родителях, наших детях, о каждом из нас. И эта Пасха в Литве определенно будет отличаться от обычной. Но я еще раз хочу попросить, чтобы она отличалась ради общей цели, чтобы в будущем мы еще отмечали не мало семейных, государственных и религиозных праздников », — сказал он.

Пасху в этом году празднуют 12 апреля, второй день Пасхи 13 апреля также нерабочий день.

Информация ЛК по сообщению BNS