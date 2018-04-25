С.Сквярнялис: в государственном банке должен участвовать и частный капитал

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

В связи с предложением правящих создать Государственный банк развития премьер Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что такой банк можно было бы создать вместе с частным капиталом.

«Модель могла бы быть примерно 50 на 50% — государство с частным инвестором», — заявил премьер журналистам в сейме во вторник.

По его словам, госбанк мог бы кредитовать малый бизнес, однако премьер сомневается, что ему следует заниматься розничным банковским делом.

Как сказал глава правительство, было очень трудно найти финансовых посредников для распределения государственной помощь пострадавшим от коронавирусного кризиса предприятиям страны, особенно малым.

Правящие предлагают сейму уполномочить правительство незамедлительно начать консультации с Еврокомиссией о технической помощи учреждению Государственного банка развития и рассмотреть возможность участия государства в капитале кредитных учреждений.

Банк предлагается создать на основе действующих и предоставляющих кредитные гарантии агентств. Государственный банк развития получил бы банковскую лицензию и находился бы под надзором центробанка.