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TOP,Новости,Общество

С. Сквярнялис: в Литве будет предложено ввести всеобщий карантин

Фото pixabay.com

Правительство Литвы в среду примет решение о введении всеобщего карантина в стране, он будет введен с субботы примерно на три недели, говорит премьер Саулюс Сквярнялис. 

«Завтра правительству будет предложено ввести всеобщий карантин с конца этой недели, по всей видимости, с полуночи субботы», — информировал С. Сквярнялис во вторник после заседания Комитета по управлению ситуацией с COVID-19.

С. Сквярнялис сказал, что правительству будет предложено ограничить работу заведения общественного питания. 

«Работа заведений общественного питания будет остановлена, разрешена будет только еда на вынос. Ограничений для магазинов и аптек не будет», — отметил премьер. 

Кроме того, намечаются ограничения для праздников, а на свадьбах и похоронах предлагается разрешить не более 10 участников — близких родственников. 

Будет предложено отказаться на время от богослужений в храмах. 

Премьер также говорит, что кабмину будет предложено жестче ограничить социальные контакты — запретить общение более чем двух семей (10 человек). 

Передвижение между городами ограничено не будет, но не будет рекомендовано. 

Особых ограничений для работы парикмахерских, салонов красоты не предвидится. 

Однако, кабмину предложат запретить предоставление услуг массажа, за исключением медицинского, а также работу спортивных клубов, бассейнов, SPA-центров.

Намечается запреить проведение занятий по пению, танцам и других контактных видов занятий. 

Правительству также предлагается ввести повсеместную работу на удаленной основе. 

По словам С. Сквярнялиса, детские сады и начальная школа будут работать без ограничений — родители смогут принять решение сами. 

Обучение старших школьников и студентов будет предложено перевести на удаленную основу. 

Также намечается остановить работу музеев, театров, кинотеатров, а библиотекам предоставить право работать удаленно. 

Спортивные мероприятия, по всей видимости, будут проводиться без зрителей.

В течение двух последних недель заболеваемость ковидом в Литве составляет почти 300 случаев на 100 тыс. жителей, суточный прирост заболеваемости достигал 1000, во вторник сообщено почти о 900 новых случаях.

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