С.Сквярнялис: в Литве в ближайшее время планируется ввести карантин из-за коронавируса

С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.
По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании Кабмина в субботу вечером.
«Вероятно, что в 20 часов правительство примет постановление об объявлении карантина на всей территории Литовской Республики», – заявил С. Сквернялис в правительстве.
По его словам, после введения карантина будет запрещен въезд иностранным гражданам за небольшим исключением.
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