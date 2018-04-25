С.Сквярнялис: в Литве в ближайшее время планируется ввести карантин из-за коронавируса

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С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании Кабмина в субботу вечером.

«Вероятно, что в 20 часов правительство примет постановление об объявлении карантина на всей территории Литовской Республики», – заявил С. Сквернялис в правительстве.

По его словам, после введения карантина будет запрещен въезд иностранным гражданам за небольшим исключением.