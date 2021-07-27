С. Сквярнялис: в определенных местах может быть введено чрезвычайное положение

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер литовской парламентской оппозиции Саулюс Сквярнялис заявил, что в определенных местах страны по причине миграционного кризиса может быть введено чрезвычайное положение, но для этого требуется согласие всех политических сил и работа с общественностью.

«Сегодня ситуация такова, что для полного сплочения армии, армейских резервов, может рассматриваться ситуация с введением чрезвычайного положения на отдельных участках, на отдельных территориях страны, но для этого опять же требуется политическое согласие, и это должны инициировать правящие, и искать это согласие, если считают, что это требуется», – заявил на пресс-конференции во вторник С. Сквярнялис.

По его словам, чрезвычайное положение позволит применить некоторые ограничения, например, запретить протесты, собрания.

«Если мы определимся, что такой режим неизбежен, а я думаю, что мы к приближаемся к его неизбежности, следует объяснить общественности, что это даст», – отметил лидер оппозиции.

По его словам, необходимо информировать людей о том, что такой режим бы действовал не по всей стране, а только в отдельных местностях, чтобы был ясен список ограничений, а также публичный план введения и контроля над таким положением.

«Чтобы это не было по всей территории страны, чтобы не принимались решения об ограничениях политических прав и свобод, однако, если говорить о различных протестах, массовых акциях, то это ограничение было бы введено, и можно было бы мобилизовать ресурсы, как самоуправлений, так и государства, а также все максимальные силы, чтобы обеспечить неприкосновенность государственных границ»,– сказал С. Сквярнялис.

Он также считает, что, если обществу представить четкий план и объяснить, почему это требуется, сопротивления не будет.

О введении чрезвычайного положения политики заявил после подавленного в понедельник протеста в Рудникай, где несколько десятков человек сопротивлялись планам правительства поселить на полигоне нелегальных мигрантов. Протестующие блокировали дорогу, ведущую на территорию. Должностным лицам пришлось силой растаскивать протестующих.

По закону чрезвычайное положение может быть введено на всей территории Литвы или на ее части – в отдельных территориально-административных единицах, пограничных участках или в других частях территории государства.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который позволяет применять временные ограничения на реализацию прав и свобод физических лиц, может вводиться комендантский час.

Чрезвычайное положение может вводиться, когда по причине сложившейся в стране экстремальной ситуации или кризиса в стране возникает угроза конституционному порядку или общественному спокойствию, а эту угрозу невозможно устранить без использования чрезвычайных мер, предусмотренных в Конституции и законе.