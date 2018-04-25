С.Сквярнялис: В отношениях с Беларусью мы не должны забывать об Островецкой АЭС

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Стремясь к более открытому диалогу с Беларусью, Литва не имеет права забывать о проблеме Островецкой АЭС, считает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Говоря об этом «таянии льда» с Беларусью, мы не имеем права упускать из виду главный акцент — проблему с Островецкой АЭС», — заявил премьер в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

«Это краеугольный камень потепления отношений, диалога с соседним государством», — отметил премьер.

По словам главы правительства, если Литве не удалось помешать строительству Островецкой АЭС, то главная цель состоит в том, чтобы «этот объект не создавал угрозу».

«Мы видим инциденты, происходящие во время строительства почти каждый день, и мы обеспокоены этим. Поэтому заявления об отсрочке выполнения рекомендаций по стресс-тестам после того как реактор будет запущен, для нас совершенно неприемлемы», — сказал Сквернялис.

Гитанас Науседа, новый лидер страны, избранный в июле, заявил, что будет стремиться постепенно возобновить диалог с Беларусью. В интервью президент BNS сказал, что для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила независимость от России.

Пока лидеры рассматривают возможность более открытого диалога с соседним государством, министры иностранных дел Литвы и Беларуси встретились в среду в Нью-Йорке. Оба министра присутствуют на мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Линас Линкевичюс предложил своему белорусскому коллеге Владимиру Маккею помощь в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы сделать Минск менее зависимым от России.

Правительство рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей.

В июле новый президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что постарается постепенно возобновить диалог с Беларусью. В интервью BNS он сказал, что для Литвы важно, чтобы соседняя страна сохранила независимость от России.

На фоне обсуждения в руководстве Литвы вопроса о необходимости более открытого диалога с Беларусью в Нью-Йорке в среду состоялась встреча министров иностранных дел Литвы и Беларуси.

Оба министра участвуют в Нью-Йорке в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.

Л.Линкявичюс на встрече предложил белорусскому коллеге Владимиру Макею помощь Литвы в диверсификации импорта энергоносителей, чтобы Минск был менее зависимым от России.

Литовское правительство рассматривает возможность предложить Беларуси импортировать нефть через Литву, тем самым уменьшая свою зависимость от российских энергоносителей.