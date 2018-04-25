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TOP,Новости,Политика,Приграничье

С. Сквярнялис: ведомства Литвы готовы реагировать на вероятную напряженность на границе

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что ведомства Литвы готовы реагировать на вероятную напряженность на границе с Беларусью, а для вероятных беженцев готовят помещения, где они могли бы изолироваться в соответствии с требованиями защиты от коронавируса. 

Он сказал это, комментируя решение правительства о смягчении условий пересечения границы и о разрешении на въезд белорусов с гуманитарными целями. 

«Сегодня в правительстве обсуждался прежде всего вопрос об обеспечении безопасности наших границ, если ситуация в Беларуси дестабилизируется и появятся люди, которые попытаются попасть в страну из гуманитарных соображения: беженцы, просители политического убежища, — а нынешняя формулировка не позволяет таким людям попасть на территорию Литвы», — сказал премьер журналистам в среду на пресс-конференции. 

По словам С.Сквярнялиса, предусмотрен механизм, как поступать с попросившими политического убежища белорусами, а также где они должны будут изолироваться из-за коронавируса, так как ситуация с заболеваемостью в Беларуси плохая.  

Правительство в среду разрешило беспрепятственный въезд в Литву иностранным студентам, инвесторам, а также белорусам, которые хотят попасть в страну «с особыми гуманитарными целями». 

На эти группы лиц не будут распространяться обычные запреты, введенные Литвой из-за стремления обуздать пандемию коронавируса. 

Как информировала на заседании кабмина министр внутренних дел Рита Тамашунене, исключение для белорусов предлагается сделать «из-за развития ситуации в соседней Беларуси». 

«Это иностранцы, приезжающие в Литовскую Республику с особыми гуманитарными целями, по представлению министра ВД», — добавила она. 

После того, как власти Беларуси в понедельник сообщили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий, в стране третьи сутки проходят протестные акции, которые жестко подавляются силовыми структурами. Во время демонстраций погиб один человек, десятки получили ранения. 

По данным Департамента миграции, вид на жительство в Литве сейчас имеется более чем у  21,1 тыс. граждан Беларуси, пять из них получили убежище. За последние 10 лет Литва предоставила убежище 55 гражданам Беларуси. 

Как в среду информировал BNS Департамент миграции, в августе убежища в Литву еще не попросил ни один гражданин Беларуси. 

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