С.Сквярнялис взял отпуск по болезни и вернётся на работу в среду

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Премьер Саулюс Сквярнялис взял отпуск по болезни второй день подряд и вернётся на работу в среду

Представитель главы правительства сообщил, что премьер-министр Саулюс Сквернялис второй день подряд находится в отпуске по болезни и планирует вернуться на работу в среду.

«Премьер будет на работе уже завтра, а вчера мы получили сообщение о том, что он сегодня находится на больничном. Это связано с его здоровьем и самочувствием», — сказал во вторник советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.