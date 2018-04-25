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С.Сквярнялис за предолимпийский турнир по баскетболу в Литве

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис поддерживает стремление провести в стране отборочный предолимпийский турнир по баскетболу. 

Как сообщило в среду правительство, премьер-министр обратился в Международную федерацию баскетбола (FIBA) и выразил поддержку проведению в Каунасе отборочного турнира Олимпийских игр в Токио. 

«От имени Правительства Литовской Республики я выражаю твердую поддержку Правительства в адрес намерений Литовской федерации баскетбола провести квалификационный олимпийский турнир FIBA в июне 2020 года в Литве», – говорится в письме С. Сквярнялиса.  

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В нем также утверждается, что правительство вместе с мэрией Каунаса и Литовской федерацией баскетбола уделят должное внимание и поддержку этому отборочному турниру. 

«Правительство надеется на благоприятную оценку выдвигаемой Литвой кандидатуры», – отмечает премьер в письме.

Сборная Литвы по баскетболу не получила путевку на Олимпийские игры в Токио на Чемпионате мира по баскетболу, проходившем в этой году в Китае.

Она сможет ее получить во время дополнительного отбора в июне следующего года. 

Хозяйка олимпийского отборочного турнира прояснится в конце ноября.  

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