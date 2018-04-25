С.Сквярнялис за предолимпийский турнир по баскетболу в Литве

В нем также утверждается, что правительство вместе с мэрией Каунаса и Литовской федерацией баскетбола уделят должное внимание и поддержку этому отборочному турниру.

«Правительство надеется на благоприятную оценку выдвигаемой Литвой кандидатуры», – отмечает премьер в письме.

Сборная Литвы по баскетболу не получила путевку на Олимпийские игры в Токио на Чемпионате мира по баскетболу, проходившем в этой году в Китае.

Она сможет ее получить во время дополнительного отбора в июне следующего года.

Хозяйка олимпийского отборочного турнира прояснится в конце ноября.