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TOP,Новости,Общество

С.Сквярнялис: запрет на возвращение паромами и самолетами не распространяется на купивших билет

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Поскольку с субботы литовское правительство полностью запрещает пассажирское сообщение паромами и самолетами, премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что в четверг было принято решение разрешить вернуться гражданам, которые приобрели билеты до 1 апреля. 

«Сегодня на заседании Комитета по COVID – 19 мы решили сделать последнее исключение для наших граждан, которые хотят вернуться в Литву.  Решение такое: смогут вернуться все, кто приобрел билеты на паромы и самолеты до 1 апреля. До принятых вчера решений правительства», – написал в социальной сети «Фейсбук» С. Сквярнялис. 

По его словам, как и прочих случаях, возвращающихся будут проверять на коронавирус, и для них обязательна самоизоляция на две недели. 

С. Сквярнялис акцентирует, что последние организованные государством авиарейсы и паромы состоятся «в ближайшие несколько дней» и никаких дополнительных не планируется, «разве что в каком-то совершенно особом случае». 

Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду. Ограничения не распространяются на передвижение товары. Это означает, что паромами в Литву может доставляться грузовой транспорт, самолётами — посылки. 

Запретив движение пассажиров, Кабмин оставил возможности после субботы вернуться в Литву дорожным транспортом через границы с Польшей и Латвией, однако только на двух контрольно-пропускных пунктах  – через КПП Кальвария-Будзиско, и Салочяй-Гренцтале.  

Как сообщили BNS в Службе охраны госграниицы Литвы, изменения вступят в силу в ночь с четверга на пятницу, об этом будут информированы соседние государства. 

Все ограничения не относятся к дипломатам и их транспорту. 

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