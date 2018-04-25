С.Сквярнялис: зарплаты работающим в очагах медикам повысят на 100%, остальным — на 15%

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Во время карантина зарплаты всех медиков должны быть повышены на 15%, а повышение зарплат работающих в очагах коронавируса медиков составит от 50 до 100%, сообщил премьер-министр Литвы.

По его словам, такую модель повышения в среду утвердило правительство. Теперь это должен утвердить парламент.

Он не указал, сколько средств понадобится на повышение зарплат медиков на этот период времени.

«Эти вопросы не связаны с бюджетом, у нас есть достаточный резерв в Фонде обязательного страхования здоровья, если говорить о повышении зарплат, тем более, у нас есть и другие резервы. Сегодня я могу заверить, что финансового вопроса здесь нет», — сказал С. Сквярнялис.

Он только подчеркнул, что верхний предел зарплаты — 100% размера месячной зарплаты.

Повышенную зарплату медики должны получить за работу в условиях карантина. Карантин в стране объявлен 16 марта, его окончание в данный момент запланировано на 13 апреля.

Премьер отметил, что медикам заплатят и за уже прошедший с начала карантина период.