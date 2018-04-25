С. Тамкявичюс: это благодарность Литве, за сохраненную веру

Фото BFL/Тадаса Умараса

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Назначенный кардиналом Каунасский архиепископ-эмерит Сигитас Тамкявичюс сказал, что через его была отдана дань уважения литовцам, терпевшим репрессии в советские годы.

По словам священника, внимание к Литве, демонстрируемое последнее время папой, а также назначение нескольких литовских священников на высокие должности в Ватикане, является оценкой сохранения христианских и национальных ценностей, невзирая на оккупацию.

«Множество людей остались верными своим национальным ценностям, своим христианским ценностям. Я считаю, что назначение монсеньоров на высокие должности, и назначение кардинала является естественным следствием этой национальной и церковной верности», – сказал он в интервью BNS.

С. Тамкявичюс утверждает, что, когда папа Франциск в сентябре прошлого года посетил Литву и молился в камере бывшей тюрьмы КГБ, он лично прикоснулся к истории Литвы.

«Это, скорее всего, не мое личное продвижение, а оценка всех тех приличных людей, которые ради Литвы, ради Церкви многое вынесли», – отметил бывший архиепископ.

Он рассказал, что новость о назначении была для него совершенно неожиданной, а узнал он о ней во время ужина на малой родине, и был потрясен. С. Тамкявичюс сказал, что всю оставшуюся жизнь будем помнить обилие поздравлений по дороге в Каунас.

Он и еще 12 кардиналов будут официально назначены на должности 5 октября.

Священник не считает, что после того, как он станет кардиналом, его деятельность изменится, он не планирует вовлекаться в политику в Ватикане.

«Скорее всего папа ожидает одного: чтобы я хорошо свидетельствовал о вере, поскольку первая и важнейшая обязанность кардинала – быть свидетелем веры, не на словах, на всей своей жизнью. Так что как я справлялся с этим до славы, так и попытаюсь быть таким же», – рассуждал он.

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