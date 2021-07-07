С. Тихановская: месть режима Литве и ЕС высылкой мигрантов отвратительна

Она также подчеркнула, что «больно читать известия» о судимых, пытаемых политических заключенных и о том, как мстя за введенные ЕС санкции минский режим «одновременно не выпускает из страны белорусов».

«Я я хочу, чтобы вы помнили: все это режим делает потому, что уже более года не контролируют того, что происходит в стране, из-за неизвестности он совершает ошибки, пытается нас еще больше запугать, прекращает все программы помощи, связи с внешним миром. Наша задача – делать то, что в наших силах, не сбиваясь с пути, и уже сейчас помогать тем, кому он навредил, а то, что разрушил – восстанавливать», – подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Она сообщила, что уже более 530 лиц в Беларуси признаны политическими заключенными, включая осужденного во вторник на 14 лет лишения свободы основного деятеля оппозиции Виктора Бабарыку, а также ее мужа Сергея Тихановского, судимого вместе с ним Николая Статкевича.

С. Тихановская сказала, что ее команда уже подготовила акт реабилитации, который позволит «как только будет возможность, освободить всех осужденных без вины за два дня», а также готовится информационная кампания по новой Конституции. Ее целью, по словам С. Тихановской будет «публичное обсуждение и подготовка с белорусами проекта настоящей Конституции», которая бы сменила ту, «которую в тайне от народа пишет режим».

Одновременно она информировала, что государственные компании готовятся к массовым забастовкам, большинство из них задействованы в табачной промышленности в сферах «в которых всегда был высокий уровень коррупции».

С. Тихановская сообщила, что на состоявшейся во вторник в Вильнюсе встрече с председателем Совета руководителей ЕС Шарлем Мишелем она «выдвинула предложение об участии Беларуси в программе формата Восточного партнерства», в качестве ответа на заявление А. Лукашенко о том, что страна покидает эту программу.

Она также сказала, что попросила Ш. Мишеля о том, чтобы ЕС «закрыл оставшиеся лазейки для олигархов и компаний-кошельков режима, которые обходят санкции».