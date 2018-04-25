С. Тихановская получила обещание Э. Макрона помочь в стремлении к переговорам

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса и освобождению политических заключенных.

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в нашей стране», – сказал журналистам во вторник С. Тихановская.

«Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены», – сказала С. Тихановская.

Э. Макрон пока не комментировал встречу с С. Тихановской.

В понедельник вечером после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой Э. Макрон сказал что будет добиваться посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

«Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед», — сказал Э. Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в понедельник.

С. Тихановская прибыла в Литву вскоре после того, как отказалась признавать победу Александра Лукашенко на состоявшихся 9 августа президентских выборах. С этого момента в Беларуси проходят массовые демонстрации против режима.