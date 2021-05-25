С. Тихановская получила обещание Ж. Борреля о дальнейших санкциях для Беларуси в июле

Она также поблагодарила государства ЕС за жесткую реакцию на предпринятую минским режимом принудительную посадку пассажирского самолета и задержание летевшего им оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги.

С. Тихановская обратила внимание, что авиакомпании «одна за другой» прекращают полеты в воздушном пространстве Беларуси, а «страны закрывают свои границы для самолетов «Белавиа».

И все же она говорит, что лишь воздерживаться от полетов над Беларусью недостаточно.

«Но приостановка всех полетов из Беларуси не решает изначальной проблемы. Проблема — в террористическом режиме, который нарушает Конституцию, международные законы и фальсифицирует выборы (…) Режим Александра Лукашенко — это опасность для Европы и региональной безопасности. Единственное решение этого кризиса — провести свободные и справедливые выборы и демократические реформы. Но сейчас мы должны остановить насилие и несоблюдение права. Мы просим санкций против режима, против его бизнеса», — сказала С. Тихановская в публичном обращении во вторник.

Она также отметила, что по прошествии двух дней после захвата Р. Протасевича и его подруги адвокату не разрешают встретиться с Р. Протасевичем. С. Тихановская не сомневалась, что оппозиционный блогер подвергается «пыткам» и его «признание» о сотрудничестве вырвано силой.

«Думаю, многие уже посмотрели видео с Романом, снятое в застенках тюрьмы. Он говорит, что с ним нормально обращаются, но он явно избит и подавлен, и мы не сомневаемся, что его могут пытать», — сказала она.

The regime's propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center №1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 24, 2021

С. Тихановская также сказала, что обсудила ситуацию с министрами иностранных дел Польши, Франции, а также с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности. По ее словам, она попросила представителей Польши и США расследовать захват самолета и поддержать приостановление членства Беларуси в Международной ассоциации гражданской авиации и в Интерполе.

Она сказала, что подчеркнула, что смерть политзаключенного Витолбда Ашурока, а также захват борта Ryanair и закрытие самого популярного оппозиционного новостного портала tut.by — это «последствие безнаказанности режима и недостаточного ответа на его действия».

«Поэтому ответ должен быть понятным, включая санкции и политическую изоляцию режима», — отметила лидер белорусской оппозиции.

Она обратила внимание на то, что сегодня утром к 4-7 годам лишения свободы приговорена группа активистов, включая представителей белорусских христианских демократов Павла Северинца, отметив, что «уже пора действовать».