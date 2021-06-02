С. Тихановская: после закрытия границ граждане Беларуси стали заложниками

Она также сказала, что страны Евросоюза могли бы принять решение шире открыть свои границы для бегущих от режима белорусов.

«Это решения стран ЕС, мы не можем на них повлиять, но мы высказываемся за открытие сухопутных границ для белорусов, которым удалось вырваться», — сказала она.

Советник С. Тихановскоф Франтишек Вечёрко сказал, что офис сейчас обсуждает с польским правительством и литовским МИД о возможности упростить белорусам пересечение границы.

«К сожалению, это очень сложно, потому что людей просто забирают из автобусов, автомобилей, из заворачивают без каких-либо объяснений. Мы требуем открыть границы, мы считаем, что А. Лукашенко нарушает международное право, он нарушает фундаментальные права — право на передвижение. И мы будем работать над этим с международными организациями, включая ООН», — сказал Ф. Вечёрко.

Минский режим во вторник еще ограничил возможности граждан выехать из страны. Запрет распространяется и на граждан Беларуси, у которых есть виды на жительство за рубежом.