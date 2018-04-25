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С. Тихановская присоединится к встрече глав парламентов стран Балтии и Северной Европы

Nuotrauka Светлана Тихановская/ facebook.com

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская во вторник примет участие в удаленной встрече председателей парламентов стран Балтии и Северной Европы. 

На виртуальной встрече, которая организуется по инициативе спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, будут обсуждаться решения национальных парламентов по реакции на ситуацию в Беларуси. 

«Литва, как весь Евросоюз, не признают А. Лукашенко избранным президентом Беларуси. Между тем, белорусские люди не прекращают протесты, а А. Лукашенко своими действиями избрал путь дальнейшей эскалации сложившейся ситуации. В связи с этим особо важна как можно более широкая поддержка общественности европейских стран», – заявил глава сейма Литвы.

В. Пранцкетис утверждает, что стремится к разрешению ситуации в соседней стране путем диалога с белорусским обществом, которое представляет Координационный совет. 

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными. 

Возникшие массовые протесты в стране подавляются силой.

Сторонники бывшего кандидата С. Тихановской 18 августа создали Координационный совет для организации мирной передачи власти, однако в данный момент почти все члены президиума совета задержаны или выгнаны из Беларуси. 

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