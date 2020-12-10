С. Тихановская призывает Литву ввести санкции в отношении «Беларуськалия»

«Беларуськалий» является одним из государственных предприятий Беларуси, которые находятся словно в кармане у А. Лукашенко. Работников этого предприятия увольняют за политическую позицию, поэтому мы начали говорить о санкция в отношении «Беларуськалия», – сказала в интервью BNS С. Тихановская.

«Прежде всего, мы начинаем с условных санкций. Сначала мы связались с норвежской Yara. Они поставили условия – если уволите работников, мы перестанем закупать вашу продукцию. Но увольнения продолжились, и санкции должны стать строже», – сказала она.

«Мы просим не закупать продукцию «Беларуськалия», чтобы деньги этих предприятий не поступали режиму А. Лукашенко. Это связано не только с «Беларуськалием», но также и с «Гродно Азотом», «Нафтаном» и другими компаниями, которые важны для режима. Но мы не говорим о вечной остановке – с приходом нового президента или переходного периода все связи должны быть возобновлены», – сказала С. Тихановская.

Ответ на вопрос о том, говорила ли она об этом с представителями правительства Литвы, был положительным.

«Да, мы говорили, но мнения политиков разделились. Мы подняли вопрос повышения цены транзита, привязки этого к условиям – если будете увольнять людей, мы поднимем цены и прекратим транзит. Чтобы были условия – если их не выполняете, мы введем дополнительные ограничения», – сказала С. Тихановская.

Выдержки интервью с ней на английском языке выложены на канале агентства BNS на Youtube.

Говоря о Белорусской АЭС, С. Тихановская отметила, что на станции необходимо провести проверку безопасности по международным стандартам, а по вопросу ее дальнейшей деятельности белорусские власти должны обсуждать с Литвой и другими заинтересованными странами.

С. Тихановская также сказала, что в зимние месяцы белорусские активисты демократических сил перейдут к подпольной революции, которая доставит неприятности режиму.