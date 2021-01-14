С. Тихановская: в проблемах работников санатория Beporus виноват А. Лукашенко

Ответственность за трудности работников действующего в Друскининкай белорусского государственного санатория Belorus («Беларусь»), к которому были применены санкции Евросоюза (ЕС), ложится прежде всего на режим Александра Лукашенко, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Вы находитесь в Литве и будьте уверены, что правительство Литвы позаботится о вас в этот трудный период. Но вы также должны понять, что это прежде всего ответственность правительства Беларуси, что вы в такой ситуации. Вы не должны обвинять Литву в этой ситуации, вы можете обвинять А. Лукашенко, это его вина и нежелание уходить», — сказала на пресс-конференции С. Тихановская после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.

Swedbank в декабре заморозил счета санатория. Пайщиком санатория является Управление делами президента Республики Беларусь.