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С туристов будут брать плату за вход на пляж Сардинии

Фото pixabay.com

Один из самых известных пляжей на Сардинии (Италия) — пляж Пелоса — станет платным. Власти острова решили брать плату в размере 3.5 евро за вход на него.

Как сообщает портал «Турпром», бесплатным вход на этот пляж останется только для детей в возрасте до 12 лет.

По словам местных чиновников, плата за вход — это не билет, «это доля, которую заплатит каждый турист, чтобы покрыть расходы на содержание пляжа». Ожидается, что платный вход будет действовать на этом пляже только в течение летнего сезона — с 1 июня по 30 сентября ежегодно.

Теперь при входе каждый отдыхающим получит биоразлагаемый браслет разного цвета. Проверку их наличия будет осуществлять специальный патруль.

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Решение было принято, чтобы снизить турпоток на пляж, что в результате позволит улучшить условия отдыха для туристов и снизит риск разрушения береговой линии. Одновременно на пляже смогут находиться не более 1 500 человек, тогда как ранее там могло бывать свыше 5 000 отдыхающих.

tourister.ru

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