С туристов будут брать плату за вход на пляж Сардинии

Один из самых известных пляжей на Сардинии (Италия) — пляж Пелоса — станет платным. Власти острова решили брать плату в размере 3.5 евро за вход на него.
Как сообщает портал «Турпром», бесплатным вход на этот пляж останется только для детей в возрасте до 12 лет.
По словам местных чиновников, плата за вход — это не билет, «это доля, которую заплатит каждый турист, чтобы покрыть расходы на содержание пляжа». Ожидается, что платный вход будет действовать на этом пляже только в течение летнего сезона — с 1 июня по 30 сентября ежегодно.
Теперь при входе каждый отдыхающим получит биоразлагаемый браслет разного цвета. Проверку их наличия будет осуществлять специальный патруль.
Решение было принято, чтобы снизить турпоток на пляж, что в результате позволит улучшить условия отдыха для туристов и снизит риск разрушения береговой линии. Одновременно на пляже смогут находиться не более 1 500 человек, тогда как ранее там могло бывать свыше 5 000 отдыхающих.tourister.ru
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę