С учений в госпиталь доставили военного, раненого осколком пули

Во вторник в больницу с полигона в Пабраде Швенчёнского района был доставлен военный Вооруженных сил Литвы, раненный осколком пули.
По данным департамента полиции, военный 1984 года рождения, был доставлен в больницу днем с огнестрельным ранением.
По сообщению Вооруженных сил Литвы, военный был ранен на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде во время военных учений.
«По предварительным данным, при отскоке пули военный получил осколочную травму мягких тканей предплечья правой руки», — утверждается в сообщении военного ведомства.
Жизни раненого военного ничего не угрожает, он уже отпущен для лечения дома.
Военная полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Информация ЛК посообщению BNS