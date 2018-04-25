С учений в госпиталь доставили военного, раненого осколком пули

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Во вторник в больницу с полигона в Пабраде Швенчёнского района был доставлен военный Вооруженных сил Литвы, раненный осколком пули.

По данным департамента полиции, военный 1984 года рождения, был доставлен в больницу днем с огнестрельным ранением.

По сообщению Вооруженных сил Литвы, военный был ранен на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде во время военных учений.